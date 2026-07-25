Илон Маск о значении денег через 10 лет - ВИДЕО

Илон Маск в одном из своих интервью высказался о будущем роли денег и заявил, что через десять лет их значение может существенно измениться.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, предприниматель считает, что к 2036 году традиционная роль денег может потерять актуальность из-за стремительного развития искусственного интеллекта и робототехники.