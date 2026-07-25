Илон Маск о значении денег через 10 лет - ВИДЕО
Илон Маск в одном из своих интервью высказался о будущем роли денег и заявил, что через десять лет их значение может существенно измениться.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, предприниматель считает, что к 2036 году традиционная роль денег может потерять актуальность из-за стремительного развития искусственного интеллекта и робототехники.
"К 2036 году деньги потеряют свое значение. Зачем вам нужны деньги? Они нужны для приобретения товаров и услуг - еды, жилья, транспорта, развлечений. Если роботы и искусственный интеллект смогут производить больше товаров и услуг, чем способен потребить любой человек, тогда возникает вопрос: зачем вообще нужны деньги?" - заявил Маск.
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