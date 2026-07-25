https://news.day.az/sport/1850200.html "Реал" готов заплатить 100 млн евро за Диоманде Мадридский "Реал" заинтересован в приобретении вингера "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, которого рассматривает как возможную альтернативу полузащитнику "Баварии" Майклу Олисе. Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, испанский клуб готов предложить за 19-летнего ивуарийского футболиста 100 млн евро.

"Реал" готов заплатить 100 млн евро за Диоманде

Спорт, 25 июля 2026 12:55 (UTC +04:00) 826
"Реал" готов заплатить 100 млн евро за Диоманде

Мадридский "Реал" заинтересован в приобретении вингера "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, которого рассматривает как возможную альтернативу полузащитнику "Баварии" Майклу Олисе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, испанский клуб готов предложить за 19-летнего ивуарийского футболиста 100 млн евро. При этом "РБ Лейпциг" оценивает своего игрока в 120 млн евро.

За Диоманде "Реалу" придется побороться с рядом европейских грандов, среди которых "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ. По информации источника, парижский клуб уже смог достичь предварительной договоренности с футболистом.

В минувшем сезоне Диоманде провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 13 голами и сделал 10 результативных передач. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 90 млн евро.

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