Европа возвращается к Азербайджану - уже на его условиях - Ровшан Ибрагимов для Day.Az

С одной стороны, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин можно расценивать как ответный. В апреле прошлого года Баку посетил его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако с другой стороны, это не был просто ответный дипломатический шаг. Стороны подготовили важные документы, была подписана Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства, достигнуты важные договоренности, в частности о создании Азербайджано-германского бизнес-совета.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Отныне Азербайджан и Германия стали стратегическими партнерами, подчеркнул политолог.

"В ходе сделанных в Берлине заявлений и в тексте декларации обратили на себя внимание следующие моменты: приверженность основным международным документам, приветствие Германией развития мирной повестки между Баку и Ереваном, акцентирование значимости отношений Азербайджана с ЕС. В двусторонних отношениях важны энергетическое сотрудничество, зеленая энергетика, значимой вехой считаю появление в стратегической повестке взаимодействия в оборонной сфере", - сказал Ибрагимов.

Говоря о визите азербайджанского лидера в Германию в контексте успешной дипломатии Баку, наш собеседник обратил внимание на примечательный момент. По его словам, когда Азербайджан начал менять реалии в регионе и восстанавливать свою территориальную целостность, это вызвало недовольство некоторых крупных государств. После Второй Карабахской войны серьезно осложнились отношения с Францией, Евросоюзом, США, Россией и Ираном.

"Одна за другой эти стороны начали выстраивать деструктивную позицию по отношению к Азербайджану. Но Баку продолжал стоять на своих позициях и на своем восприятии международных отношений. За годы независимости ни одной стране не удалось ничего добиться от Азербайджана путем давления. Он ни в каких случаях не сдавал позиций, и в конечном счете эти государства сами начинали делать попытки восстановления отношений, искать подходы к решению проблем. Сегодня отношения со всеми, кого я упомянул, наладились. И что важно подчеркнуть - старания к этому приложили оппоненты. Азербайджан же просто ждал. Потому что может себе это позволить", - считает профессор Сеульского университета.

Сейчас многие страны Европы, отметил Ибрагимов, стараются играть на опережение. У Баку хорошие отношения со многими странами ЕС, но если говорить о ведущих странах, то их три - Германия, Франция и Италия. Германия сегодня является самой крупной экономикой Евросоюза, Италия занимает третье место.

"Недавно в Баку побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Теперь отношения подняты до стратегического партнерства и с Германией. Отношения с Францией хоть и восстановлены, но пока что остаются нестабильными. Хотя и для Парижа партнерство с Баку не может не быть интересным. Азербайджан - это страна, засматривающаяся на ЕС в качестве альтернативного источника энергетических поставок, а также как ключевая страна на Среднем коридоре. Азербайджану же важно иметь в партнерах таких акторов Евросоюза, как Италия и Германия", - резюмировал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева