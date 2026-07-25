Иран заинтересован в запуске железнодорожного терминала с Азербайджаном

Провинция Ардебиль, расположенная на северо-западе Ирана, заинтересована во вводе в эксплуатацию железнодорожного терминала с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил губернатор провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане на встрече с послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

"Отношения и связи провинции Ардебиль с Азербайджаном всегда носили дружественный характер. Ввод в эксплуатацию железнодорожного терминала совместно с Азербайджаном позволит увеличить объем импорта и экспорта между сторонами", - отметил он.

Имами Йегане добавил, что провинция Ардебиль имеет самую протяженную общую границу с Азербайджаном. Развитие экономического, культурного и транзитного сотрудничества между двумя сторонами входит в число приоритетов провинции Ардебиль.

Губернатор Ардебиля подчеркнул, что ввод в эксплуатацию железнодорожного терминала выгоден для обеих сторон с логистической точки зрения.

В ходе встречи посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу также отметил, что ввод в эксплуатацию железнодорожного терминала находится в центре внимания. Инвестиции в различных сферах, особенно в аграрном секторе, вызывают интерес у предпринимателей.

Иранский посол добавил, что с учетом существующих связей между двумя сторонами в центре внимания находится расширение сотрудничества в различных экономических, культурных и транзитных областях.

Напомним, что ранее губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане в интервью Trend заявил, что железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад, расположенная на северо-западе Ирана, может внести свой вклад в железнодорожное сообщение и грузоперевозки между этой провинцией и Азербайджаном. Железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад считается вторым участком железнодорожной линии Ардебиль-Мияна. Определенная часть исследовательских работ, связанных со строительством железнодорожной линии Ардебиль-Парсабад протяженностью около 270 километров, уже завершена.