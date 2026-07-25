Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с предупреждением в связи с ожидаемой с 25 по 29 июля аномально жаркой погодой. Автомобилистов призвали проявлять повышенную осторожность, учитывать состояние своего здоровья и заранее проверять техническую исправность транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, высокая температура воздуха может негативно сказаться на самочувствии водителей, вызвать снижение концентрации внимания, быструю утомляемость, замедление реакции и внезапное ухудшение состояния, что значительно увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В дорожной полиции рекомендовали пожилым водителям, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и другими хроническими болезнями по возможности отказаться от поездок в самые жаркие часы дня. Остальным водителям советуют перед выездом проверить работу системы охлаждения, тормозов, состояние шин и кондиционера, во время длительных поездок регулярно останавливаться для отдыха, а при появлении слабости, сонливости, головокружения или других признаков недомогания немедленно прекратить движение. Кроме того, автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, не оставлять детей без присмотра в салоне автомобиля и обязательно проветривать машину, долгое время находившуюся под палящим солнцем.

В завершение Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех участников дорожного движения учитывать погодные условия, по возможности планировать поездки на более прохладное время суток, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать любых действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью как самих водителей, так и окружающих.