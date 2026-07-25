В Грузии возбудили дело о саботаже после блэкаута

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по делу о саботаже после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 24 и 25 июля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья предусматривает ответственность за препятствование работе или повреждение, а также уничтожение государственного предприятия либо другого важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам.

Ранее сообщалось, что массовые перебои с электроснабжением произошли утром 25 июля около 08:00 по местному времени. Отключения затронули Тбилиси и несколько регионов страны.

Кроме того, в ночь на 24 июля практически вся территория Грузии, включая столицу, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электричества. По предварительным данным, причиной масштабного блэкаута стал серьезный сбой в энергетической системе. Также у некоторых операторов были зафиксированы перебои с мобильной связью.