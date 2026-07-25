Сильные ливни обрушились на Турцию - ВИДЕО

В Анкаре сильные ливни привели к подтоплению ряда дорог.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Из-за обильных осадков местами канализационная система не справилась с потоком воды, в результате чего отдельные перекрестки оказались затоплены, что привело к серьезным затруднениям в движении транспорта. Кроме того, вода затопила подземные переходы.

В районе Мамак из-за размыва грунта просел асфальт, и в образовавшийся провал попали несколько автомобилей.