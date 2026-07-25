https://news.day.az/world/1850219.html Сильные ливни обрушились на Турцию - ВИДЕО В Анкаре сильные ливни привели к подтоплению ряда дорог. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Сильные ливни обрушились на Турцию - ВИДЕО
В Анкаре сильные ливни привели к подтоплению ряда дорог.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Из-за обильных осадков местами канализационная система не справилась с потоком воды, в результате чего отдельные перекрестки оказались затоплены, что привело к серьезным затруднениям в движении транспорта. Кроме того, вода затопила подземные переходы.
В районе Мамак из-за размыва грунта просел асфальт, и в образовавшийся провал попали несколько автомобилей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре