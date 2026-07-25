Сорок четыре голоса за пустоту: как Конгресс США стал трибуной армянского лобби - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В зале Rayburn House Office Building случилось то, что армянские организации Вашингтона визгливо объявили "историческим". Комитет по иностранным делам Палаты представителей проголосовал 44 против 7 за поправку конгрессмена Брэда Шермана к законопроекту H.R. 9087 - поправку, требующую от Азербайджана "немедленно и безоговорочно" освободить всех армянских заключенных. Пресс-релизы ANCA и Армянской ассамблеи Америки разлетелись по редакциям в течение часа. Заголовки вышли громоподобные. Содержание оказалось скромнее шума в разы.

Это даже не закон. Это "sense of Congress" - пустое мнение комитета, выхолощенное еще на стадии разметки. Шерман сам вычеркнул единственный пункт, который мог иметь хоть какое-то давление. Остался голый лозунг. И вот этот лозунг армянские лоббисты сейчас рвут на части от восторга, как будто Капитолий только что капитулировал перед ними.

Они снова продают диаспоре иллюзию силы. Снова собирают деньги на "историческую победу". Снова кричат о "заложниках", зная, что в бакинских тюрьмах сидят не военнопленные, а осужденные за военные преступления, террор и агрессию. И чем громче визг, тем яснее: реальной силы у них больше нет. Остался только шум

Начнем с вопроса, который в этом хоре не задал почти никто: что, собственно, представляет собой H.R. 9087?

Документ внесен 2 июня 2026 года. Автор - председатель самого комитета Брайан Маст, республиканец от 21-го округа Флориды. Объем - восемь страниц. Разделы: запрет на использование определенных карт и флагов (тот самый сюжет с "Мексиканским заливом", переименованным в "Американский"), пилотная программа закупок передовых технологий, положение о "содействии человеческому процветанию" в иностранной помощи, порядок запроса документов, консолидация USAID в структуре Госдепартамента, поправки к Закону об иностранной помощи 1961 года. Южный Кавказ там не упомянут ни единожды. Перед нами внутренняя хозяйственная опись американской дипломатической службы - бюрократический инвентарь, а вовсе не документ о Кавказе.

Азербайджан попал в этот текст извне. Не разделом, не статьей, не преамбулой - поправкой номер 143, пришпиленной к чужому законопроекту. Технология известная: когда собственная инициатива не имеет шансов пройти самостоятельно, ее вешают прицепом на проходящий состав. Дальше начинается самое любопытное. Собственный пресс-релиз ANCA - документ, который трудно заподозрить в симпатиях к Баку, - признает черным по белому: сам законопроект комитет в нынешнем виде так и не утвердил. Поправка принята. Законопроект - нет.

Есть деталь еще выразительнее. Первое чтение поправки состоялось 10 июня. Изначальный текст Шермана предписывал задействовать весь арсенал - дипломатический, экономический, правовой, включая полное применение печально известной 907-й поправки к Акту в поддержку свободы. Маст согласился с риторикой об освобождении заключенных, но заблокировал именно 907-ю. Шерман сдался и вычеркнул этот абзац единогласным согласием - лишь бы получить подпись председателя. Что осталось после ампутации? "Sense of Congress". Мнение Конгресса. Жанр, не порождающий ни обязательств, ни ассигнований, ни санкций, ни единого исполнительного механизма. Юридическая невесомость, оформленная типографским шрифтом.

В зале Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 22 июля 2026 года прозвучал голос, который трудно назвать иначе как эхом давно отработанной схемы. Сорок четыре голоса против семи - и поправка конгрессмена Брэда Шермана к законопроекту H.R. 9087 обрела статус официальной позиции влиятельного комитета. Документ, изначально задуманный как рамочный акт, направляющий действия Государственного департамента по широкому спектру вопросов, внезапно превратился в инструмент точечного давления. Его суть сведена к одному требованию: Азербайджан обязан "немедленно и безоговорочно" освободить всех "армянских военнопленных и политических заключенных".

Формулировка звучит гладко. За ней - сознательное искажение правовой реальности. Лица, о которых идет речь, никогда не являлись военнопленными в смысле Женевских конвенций. Военные действия на территории бывшей сепаратистской администрации завершились в сентябре 2023 года. Сдавшиеся командиры и функционеры были задержаны уже после капитуляции.

Их привлекли к уголовной ответственности не за факт нахождения на поле боя, а за конкретные деяния, квалифицированные судами Азербайджана по статьям о планировании и ведении агрессивной войны, военных преступлениях, насильственных исчезновениях, пытках, терроризме и финансировании террористической деятельности. Приговоры, вынесенные в 2025-2026 годах Бакинским военным судом, опираются на материалы, собранные на протяжении трех десятилетий оккупации.

Пожизненные сроки для Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна и Давида Ишханяна, двадцатилетние для Рубена Варданяна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна - результат рассмотрения тысяч эпизодов. Попытка представить этих людей жертвами политического преследования означает прямой отказ признавать суверенитет независимого государства осуществлять правосудие на своей территории.

Автор поправки не скрывает своей политической линии. Брэд Шерман десятилетиями выступает в роли проводника интересов армянских лоббистских структур. Его имя регулярно появляется рядом с инициативами ANCA и Армянской ассамблеи Америки. В этом смысле он продолжает практику, которую ранее олицетворял истинный подлец Роберт Менендес.

Разница лишь в том, что сегодня подобные шаги совершаются накануне очередных выборов в Конгресс, когда голоса организованных общин и связанные с ними финансовые потоки приобретают особую цену. Объективность законодательного процесса при таком раскладе неизбежно оказывается под вопросом.

Международный контекст только усиливает ощущение преднамеренности. Пока официальный Вашингтон при администрации Дональда Трампа предпринимает реальные шаги по поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном, отдельные члены Конгресса предпочитают действовать в противоположном направлении. Посреднические усилия Белого дома открыли пространство для прямого диалога.

В этих условиях односторонние резолюции, игнорирующие факты судебных процессов и характер предъявленных обвинений, работают исключительно на тех, кто заинтересован в сохранении конфронтации. Радикальные круги армянской диаспоры десятилетиями строили политический капитал на незаживающей ране.

Нормализация отношений лишает их главного ресурса - образа вечной жертвы. Отсюда и лихорадочная активность на всех доступных площадках: от вашингтонских комитетов до отдельных структур Парламентской ассамблеи Совета Европы, где фигуры вроде Франка Швабе годами воспроизводят один и тот же набор претензий.

Параллели напрашиваются сами собой. Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, получавший поддержку от кругов, связанных с российским олигархом армянского происхождения Самвелом Карапетяном, производил политически окрашенные заключения, которые затем использовались в информационной войне.

Та же логика прослеживается и здесь. Сначала создается нарратив о "заложниках".

Затем этот нарратив упаковывается в язык законодательной инициативы. После - запускается механизм давления через союзников в Конгрессе. Реальная картина при этом остается за кадром: добровольный исход армянского населения из Карабаха после антисепаратистской операции 2023 года, отсутствие массовых насильственных действий, открытие дорог и начало восстановления разрушенных районов.

Вместо этого - требование освободить людей, чья вина в преступлениях против мирного населения и военнослужащих Азербайджана установлена судом.

Итак, армянское лобби торговалось за инструмент давления, а получило пресс-релиз. Сорок четыре голоса, потраченные на предложение без правовых последствий, - вот реальная цена сделки. Ноябрьские выборы в Конгресс не за горами, а избиратели Сан-Фернандо-Вэлли, где сосредоточена одна из крупнейших армянских общин Америки, читают заголовки, а не стенограммы комитетских слушаний.

Шерман - сопредседатель армянского кокуса Конгресса, и никакой конспирологии здесь нет: он ведет себя ровно так, как ведет себя депутат, обслуживающий концентрированный электоральный ресурс. Вопрос не в наличии лоббизма - лоббизм в Америке легален и прозрачен. Вопрос в другом: где проходит граница между представительством интересов избирателей и превращением внешней политики сверхдержавы в разменную монету предвыборной кампании?

Граница эта, увы, проверялась на прочность недавно и болезненно.

Поправка оперирует лексикой "заложников", "военнопленных", "политзаключенных". За этими словами стоят конкретные люди с конкретными приговорами. Пятого февраля 2026 года Бакинский военный суд приговорил к пожизненному заключению Араика Арутюняна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна. Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну назначено по двадцать лет - лишь потому, что азербайджанское законодательство не допускает пожизненного срока для лиц старше 65 лет.

Семнадцатого февраля двадцать лет получил Рубен Варданян. Обвинения - планирование, подготовка и ведение агрессивной войны, терроризм и его финансирование, насильственный захват и удержание власти, нарушение законов и обычаев войны. Пятнадцать статей Уголовного кодекса. Тридцать лет оккупации, семьсот тысяч изгнанных, Ходжалы, минные поля, на которых азербайджанцы продолжают гибнуть после подписания перемирия.

Статус военнопленного - категория Третьей Женевской конвенции, привязанная к комбатанту, захваченному в ходе международного вооруженного конфликта. Лица, задержанные в сентябре 2023 года вне боевых действий и обвиненные в преступлениях, совершавшихся десятилетиями, под это определение автоматически не подпадают.

Спорить о качестве процессов, о доступе защиты, о состязательности - законное право любого юриста и любого правозащитника. Подменять же правовую категорию эмоциональной этикеткой - прием иного порядка. Замена слова "осужденный" на слово "заложник" переносит спор из плоскости права в плоскость сентимента, где факты не нужны, а нужен лишь пафос.

Добавьте к этому хронологию, которая говорит сама за себя. Двадцать второго июля - день голосования в комитете - защита Варданяна направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Совпадение дат в политике встречается, но встречается редко. Параллельно работает еще один этаж кампании: бывший прокурор МУС, отъявленный негодяй Луис Морено Окампо, чьи заключения по Карабаху готовились не в качестве нейтрального арбитра, а по заказу заинтересованной стороны.

Милли Меджлис прямо утверждает, что эта работа финансировалась лицами, связанными с армянскими националистическими кругами, включая Самвела Карапетяна; проверить бухгалтерию со стороны невозможно, и корректность требует отделять обвинение от доказанного факта. Достаточно и бесспорного: экс-прокурор, выступающий платным экспертом одной стороны, юридически равен адвокату, а не суду - при всем весе его прежней должности.

Самое разрушительное в этой истории даже не лоббизм. Самое разрушительное - стратегическая шизофрения Вашингтона.

Восьмого августа 2025 года в Белом доме Президент Азербайджана Ильхам Алиев и преьмер Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию и парафировали мирное соглашение из семнадцати статей. Тогда же родился TRIPP - "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". Тем же днем датирована президентская директива № 2025-08, приостановившая действие 907-й поправки. Формулировка сертификации примечательна: продление изъятия "не подорвет и не затруднит усилия по достижению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном". Двадцать шестого мая 2026 года Марко Рубио и Арарат Мирзоян подписали в Ереване соглашение о стратегическом партнерстве и рамочный документ по TRIPP.

Президент выводит Южный Кавказ из-под российского и иранского влияния, а комитет в том же городе - в том же Конгрессе, который в 1992 году произвел на свет 907-ю поправку, - выдает лобби утешительный трофей. Шерман при этом изящно упаковал свою инициативу как поддержку миротворчества Трампа. Риторика безупречна, дно - двойное.

Кому это выгодно? Ответ читается без микроскопа.

Второго апреля 2026 года вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что соглашение по "Маршруту Трампа" нарушило региональный баланс на Южном Кавказе - редкая по откровенности реплика. Армянская оппозиция, проигравшая выборы 7 июня, строит кампанию на реванше и требует от диаспоры доказательств собственной незаменимости. Конфликт для этих сил не проблема, а актив, приносящий дивиденды десятилетиями. Мир обесценивает портфель.

Законопроект H.R. 9087 с принятой поправкой Шермана не станет законом автоматически. Впереди еще путь через палату и возможные согласования. Но сам факт голосования уже зафиксировал позицию. И эта позиция, к сожалению, свидетельствует не о заботе о правах человека, а о готовности отдельных законодателей превратить Конгресс в инструмент чужой повестки. Суверенитет Азербайджана, нормы международного права и реальные перспективы мира на Южном Кавказе в этой схеме оказываются вторичными. Именно поэтому документ заслуживает самого жесткого и принципиального отторжения.

Азербайджан не просит снисхождения. Баку не требует, чтобы о чем-то забыли, - Баку требует симметрии.

Пусть тот же комитет проголосует за резолюцию о четырех резолюциях Совбеза ООН 1993 года, тридцать лет остававшихся бумагой.

Пусть выскажется о минных картах, переданных с опозданием, и о трех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести.

Пусть объяснит, почему сорок четыре голоса нашлись сейчас, когда мир близок как никогда, а не тогда, когда горели города.

Мир на Южном Кавказе пишется здесь - в Баку, Ереване, Вашингтоне на уровне глав государств, - а не в поправке под номером 143, прицепленной к восьмистраничному документу о флагах и картах.

Стучаться в эту дверь бессмысленно: она нарисована.