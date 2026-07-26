Крупный пожар в Нью-Йорке: пострадали 23 человека

В результате крупного пожара в районе Куинс в Нью-Йорке пострадали 23 человека, среди которых 19 пожарных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY), все пострадавшие были доставлены в больницы. По информации местных СМИ, состояние пяти пожарных оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

Начальник Управления пожарных операций Кевин Вудс сообщил, что к моменту прибытия первых расчетов огнем были полностью охвачены два здания, после чего пламя распространилось на третье.

Пожарным удалось эвакуировать нескольких жителей из дома, где произошло возгорание. В настоящее время спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара и принимают меры для недопущения распространения огня на соседние здания.