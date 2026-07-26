Во Франции готовился теракт

Во Франции задержаны шесть человек по подозрению в подготовке теракта в коммуне Сарсель, расположенной недалеко от Парижа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции (PNAT), информацию также приводит Agence France-Presse.

Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в ограблении в составе организованной преступной группы, а также в незаконной перевозке и сбыте оружия. По решению суда они заключены под стражу.

Кроме того, 25 июля PNAT инициировала предварительное расследование по делу о подготовке теракта. Следствие пока не установило мотивы подозреваемых. Правоохранительные органы выясняют степень причастности каждого из задержанных к предполагаемому преступлению, а также личность возможного организатора, поручившего доставить автомобиль с оружием к зданию синагоги.