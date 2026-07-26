Иран сделал жесткое предупреждение ЕС после атаки на судно в Каспии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Ирана, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия по урегулированию обстановки в Ормузском проливе.
Особое внимание в ходе беседы было уделено недавней атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Арагчи напомнил об ответственности Европейского союза как союзника Украины и предупредил о "непредсказуемых последствиях подобных авантюр".
В свою очередь Каллас выразила обеспокоенность возможным расширением зоны конфликта и подчеркнула важность продолжения консультаций между ЕС и Ираном.
Накануне МИД Ирана заявил, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения.
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