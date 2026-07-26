Что пророчат звезды? - гороскоп на 26 июля

Сегодняшний гороскоп обещает принести вам немало сюрпризов. Это день творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в самокопание или наоборот - критику кого-либо из близких людей. Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров - результат будет непредсказуем, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа обещают Овну день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Овен уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Овен и сам сделает что-то экстраординарное - такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Овна сегодня будет шанс в этом убедиться.

Телец

Сегодня в жизнь Тельца могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Близнецы

Сегодня, какие бы решения Близнецы ни принимали, руководствоваться при этом они будут не логикой, а интуицией: логика не позволит Близнецам точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Близнецов будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Близнецы могут видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют им сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Близнецам тонко чувствовать ситуацию и не упустить момент, когда судьба будет готова преподнести им приятный сюрприз.

Рак

Сегодня в отношениях Рака с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Рак сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Лев окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Льва поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Дева

Сегодня Дева будет настроена наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет ее к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Дева будет настроена за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Дева сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Весы

Сегодня в делах Весы будут чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что их может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если они преодолеют апатию, то не пожалеют! День предоставит им интересные возможности, воспользоваться которыми Весы смогут, только если полностью войдут в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Весам сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, они рискуют себе навредить.

Скорпион

Сегодня финансовые дела Скорпиона уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Скорпиону придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Скорпиону стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Стрелец

Сегодня главной чертой Стрельца может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Стрелец может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же - способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Стрельца сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Козерог

Сегодня - день, когда Козерогу стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Козерог просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Козерогу смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Водолей

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Водолей может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Водолей запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Водолей способен приятно удивить своего партнера.

Рыбы

Сегодня на первый план в гороскопе Рыб обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Рыбам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Рыбы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.