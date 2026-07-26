МЧС провело просветительскую акцию на пляжах - ФОТО

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели на пляжах страны серию просветительских мероприятий, посвященных правилам безопасного поведения на воде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Целью акции стало повышение осведомленности отдыхающих о мерах безопасности во время пребывания на пляжах.

Специалисты Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах совместно с Бакинским, Сумгайытским, Южным и Северным региональными центрами организовали встречи с гражданами на пляжах Баку и Абшеронского полуострова, Сумгайыта, а также Астаринского и Хачмазского районов.

В ходе мероприятий отдыхающим напомнили основные правила поведения на воде, призвали соблюдать требования спасателей, обращать внимание на предупреждающие знаки и санитарно-гигиенические нормы. Особое внимание было уделено необходимости не оставлять детей без присмотра и уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Кроме того, гражданам дали рекомендации по предотвращению несчастных случаев на воде и раздали тематические информационные материалы.