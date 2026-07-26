https://news.day.az/society/1850315.html МЧС провело просветительскую акцию на пляжах - ФОТО Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели на пляжах страны серию просветительских мероприятий, посвященных правилам безопасного поведения на воде. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. Целью акции стало повышение осведомленности отдыхающих о мерах безопасности во время пребывания на пляжах.

МЧС провело просветительскую акцию на пляжах - ФОТО

Общество, 26 июля 2026 14:56 (UTC +04:00) 1 063
МЧС провело просветительскую акцию на пляжах

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели на пляжах страны серию просветительских мероприятий, посвященных правилам безопасного поведения на воде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Целью акции стало повышение осведомленности отдыхающих о мерах безопасности во время пребывания на пляжах.

Специалисты Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах совместно с Бакинским, Сумгайытским, Южным и Северным региональными центрами организовали встречи с гражданами на пляжах Баку и Абшеронского полуострова, Сумгайыта, а также Астаринского и Хачмазского районов.

В ходе мероприятий отдыхающим напомнили основные правила поведения на воде, призвали соблюдать требования спасателей, обращать внимание на предупреждающие знаки и санитарно-гигиенические нормы. Особое внимание было уделено необходимости не оставлять детей без присмотра и уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Кроме того, гражданам дали рекомендации по предотвращению несчастных случаев на воде и раздали тематические информационные материалы.

  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
  • МЧС провело просветительскую акцию на пляжах
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