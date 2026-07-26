В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В Азербайджане в связи с ожидаемым усилением ветра объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, предупреждение будет действовать 27-28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

В рамках желтого предупреждения в Нахчыванской АР, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джабраиле, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре скорость северо-западного ветра достигнет 13,9-20,7 м/с.

Оранжевое предупреждение объявлено для Баку и Абшеронского полуострова, а также Мингячевира, Агстафы, Газаха, Товуза, Гянджи, Дашкесана, Гёранбоя, Гобустана, Нефтчалы, Гаджигабула, Нафталана, Хачмаза, Гусара и Шабрана, где порывы северо-западного ветра ожидаются со скоростью 20,8-28,4 м/с.

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