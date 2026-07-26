https://news.day.az/politics/1849990.html Аномальная жара и лесные пожары: Европа снова оказалась не готова Пока внимание мира приковано к конфликтам и экономическим проблемам, юг Европы уже несколько недель охвачен масштабными лесными пожарами. Испания, Франция, Италия, Греция и Португалия оказались во власти огня. Там, где установились экстремальная жара, засуха и сильный ветер, пожары вспыхивают один за другим.

Аномальная жара и лесные пожары: Европа снова оказалась не готова

Политика, 26 июля 2026 10:45 (UTC +04:00) 6 887
Аномальная жара и лесные пожары:

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Пока внимание мира приковано к конфликтам и экономическим проблемам, юг Европы уже несколько недель охвачен масштабными лесными пожарами. Испания, Франция, Италия, Греция и Португалия оказались во власти огня. Там, где установились экстремальная жара, засуха и сильный ветер, пожары вспыхивают один за другим.

Причиной стала аномальная погода. Еще в мае Европу накрыла волна жары. Температура воды в Средиземном море местами оказалась на пять градусов выше нормы, в Греции воздух прогревался до 42 градусов, а леса и кустарники превратились в сухое топливо. После этого достаточно было одной искры, чтобы пламя начало стремительно распространяться.

Но проблема оказалась гораздо глубже, чем просто экстремальная погода. Европа уже много лет слышит предупреждения климатологов о том, что волны жары будут становиться все чаще и сильнее. Однако события этого лета показали, что значительная часть государств так и не подготовилась к новой реальности.

Это подтверждают не только пожары, но и последствия самой жары. По предварительным данным европейского центра мониторинга смертности EuroMOMO, только за одну неделю в конце июня аномальная жара могла стать причиной не менее 10 тысяч дополнительных смертей по всей Европе. Более девяти тысяч погибших - люди старше 65 лет. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции и Бельгии, где смертность резко превысила сезонную норму. Испания также сообщила более чем о тысяче смертей, связанных с экстремально высокими температурами.

Если подобные температурные рекорды уже перестали быть неожиданностью, то возникает закономерный вопрос: почему власти вновь оказались вынуждены реагировать уже после того, как число погибших пошло на тысячи?

Масштабы пожаров лишь усилили ощущение неготовности. Во Франции с начала сезона выгорело около 44 тысяч гектаров леса - значительно больше обычного. В Испании пожар под Гвадалахарой стал вторым по площади за всю историю страны, а всего с начала года произошло уже 22 крупных возгорания. На Сицилии пожарные за несколько дней совершили более тысячи выездов.

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха. Из французской Жиронды эвакуировали почти 19 тысяч человек, еще около 10 тысяч - из региона Мадрида.

Самое тяжелое последствие - человеческие жертвы. В Андалусии один из крупнейших пожаров унес жизни не менее 11 человек, еще десятки числились пропавшими без вести. Во Франции при тушении огня погибли двое пожарных.

На этом фоне 24 июля Испания впервые в своей истории ввела режим чрезвычайной ситуации национального уровня из-за природных пожаров. Ранее такой механизм использовался только при масштабных авариях в энергосистеме. К тушению огня пришлось привлекать военные подразделения.

Сам по себе этот шаг говорит о многом. Если для борьбы с пожарами приходится задействовать чрезвычайные меры национального масштаба, значит привычные механизмы уже перестают справляться.

И дело не только в работе пожарных, которые, наоборот, зачастую действуют на пределе возможностей. Вопрос в готовности самих государств. Несмотря на многолетние предупреждения ученых, во многих странах по-прежнему не хватает расчистки лесов, современных систем раннего обнаружения пожаров, резервов пожарной авиации и продуманных планов действий при экстремальной жаре. Франции, например, вновь пришлось обращаться за помощью к другим странам Европы и привлекать авиацию из Швеции и Кипра.

Не лучше оказалась подготовлена и гражданская инфраструктура. Во время июньской жары во Франции тысячи школ пришлось закрывать уже после того, как температура в классах приблизилась к 40 градусам. В Бельгии власти признали проблемы в работе службы экстренной помощи 112 именно в тот момент, когда больше всего в ней нуждались пожилые люди. В Великобритании из-за жары отменяли приемы в больницах, сокращали занятия в школах и даже ограничивали скорость поездов. Практически все решения принимались уже по ходу кризиса, а не заранее.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения неоднократно подчеркивали, что значительную часть смертей от жары можно предотвратить. Для этого необходимы заранее подготовленные планы действий: пункты охлаждения, контроль за одинокими пожилыми людьми, адаптация школ, больниц и домов престарелых, модернизация городской инфраструктуры. Однако именно этих системных решений многим европейским странам сегодня не хватает.

При этом нельзя не отметить работу спасателей. Пожарные, военные и волонтеры круглосуточно борются с огнем, эвакуируют людей и защищают населенные пункты. Но даже их усилий становится недостаточно, когда государственные системы начинают реагировать лишь после того, как чрезвычайная ситуация уже вышла из-под контроля.

Это лето ясно показало, что главной проблемой Европы является не сама жара или начавшиеся впоследствии пожары, а то, что системы защиты и адаптации не успевают за новой климатической реальностью. Власти по-прежнему действуют по старой схеме - реагируют только тогда, когда беда уже произошла, вместо того чтобы готовиться заранее. И пока этот подход не изменится, каждое новое аномально жаркое лето будет приносить не меньше, а больше жертв, разрушений и рекордных пожаров, чем предыдущее.

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#ЕВРОПА #ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ #АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА
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Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 30 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 1 291
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В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 30 октября 11:00 (UTC+04), Общество 7 163
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Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 30 октября 10:55 (UTC+04), Экономика 1 270
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Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 30 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 232
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