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Регион Франции накрыл мощный град - ФОТО - ВИДЕО

Регион Овернь во Франции оказался во власти сильного града. Как передает Day.Az, в сети появились фото и видео последствий стихии в городе Иссуар. На опубликованных кадрах видно, как улицы и автомобили покрыты толстым слоем града, а непогода значительно осложнила жизнь местных жителей.