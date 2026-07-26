https://news.day.az/world/1850299.html Регион Франции накрыл мощный град - ФОТО - ВИДЕО Регион Овернь во Франции оказался во власти сильного града. Как передает Day.Az, в сети появились фото и видео последствий стихии в городе Иссуар. На опубликованных кадрах видно, как улицы и автомобили покрыты толстым слоем града, а непогода значительно осложнила жизнь местных жителей.
Регион Франции накрыл мощный град - ФОТО - ВИДЕО
Регион Овернь во Франции оказался во власти сильного града.
Как передает Day.Az, в сети появились фото и видео последствий стихии в городе Иссуар.
На опубликованных кадрах видно, как улицы и автомобили покрыты толстым слоем града, а непогода значительно осложнила жизнь местных жителей.
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