https://news.day.az/world/1850301.html

Уникальные острова в Нидерландах - ФОТО

В Нидерландах есть настоящий рай для интровертов - Лоосдрехтские озера. Это уникальная локация, где люди живут на узких продолговатых островках, окруженных водой. Они появились в результате многовековой добычи торфа. Day.Az представляет вашему вниманию фотографии этого необычного места: