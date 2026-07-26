https://news.day.az/world/1850301.html Уникальные острова в Нидерландах - ФОТО В Нидерландах есть настоящий рай для интровертов - Лоосдрехтские озера. Это уникальная локация, где люди живут на узких продолговатых островках, окруженных водой. Они появились в результате многовековой добычи торфа. Day.Az представляет вашему вниманию фотографии этого необычного места:
Уникальные острова в Нидерландах - ФОТО
В Нидерландах есть настоящий рай для интровертов - Лоосдрехтские озера.
Это уникальная локация, где люди живут на узких продолговатых островках, окруженных водой. Они появились в результате многовековой добычи торфа.
Day.Az представляет вашему вниманию фотографии этого необычного места:
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