Министерству молодежи и спорта исполнилось 32 года

Со дня создания Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики исполнилось 32 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, министерство было создано 26 июля 1994 года. За прошедшие 32 года ведомство реализует государственную молодежную политику, содействует активному участию молодежи в общественной жизни, а также развитию спорта в стране.

К основным направлениям деятельности министерства относятся организация работы с молодежью, раскрытие ее потенциала, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, спорта высших достижений и поддержка участия азербайджанских спортсменов в международных соревнованиях.

За этот период в стране была расширена спортивная инфраструктура по различным видам спорта, увеличены возможности для проведения международных и национальных соревнований, реализовано множество проектов и программ для молодежи.

В структуре министерства функционируют подразделения, отвечающие за работу с молодежью, спорт, международные связи и другие направления.