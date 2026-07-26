США могут начать спецоперацию в Иране - НАЗВАНА ЦЕЛЬ

Администрация США изучает возможность проведения масштабной военной операции по установлению контроля над запасами обогащенного урана, находящимися на ядерных объектах Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на New York Post, для выполнения потенциальной миссии могут быть привлечены тысячи военнослужащих, инженерные подразделения и силы специального назначения.

По оценке экспертов, речь может идти об одной из самых сложных операций в современной военной истории. Предполагается, что ее главной задачей станет безопасное изъятие запасов обогащенного урана, которые, как утверждается, хранятся на хорошо защищенных объектах в Фордо и Исфахане. Для этого военным потребуется взять объекты под контроль, обезвредить возможные взрывные устройства и организовать вывоз ядерного материала.

По информации издания, Иран на фоне возможной угрозы усилил охрану ряда своих ядерных объектов. Кроме того, особое внимание американской стороны привлек новый подземный комплекс, известный как "Pickaxe Mountain". Специалисты считают, что успех возможной операции во многом будет зависеть от качества разведданных и информации о внутреннем устройстве объектов.