https://news.day.az/world/1850288.html Концепт стадиона на крыше небоскреба - ВИДЕО К чемпионату мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии планируют построить уникальный стадион, который расположится на высоте 350 метров. Как передает Day.Az, в сети распространилось видео с концептом необычной арены. Согласно проекту, стадион вместит 46 тысяч зрителей и будет расположен на крыше небоскреба.
Концепт стадиона на крыше небоскреба - ВИДЕО
К чемпионату мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии планируют построить уникальный стадион, который расположится на высоте 350 метров.
Как передает Day.Az, в сети распространилось видео с концептом необычной арены.
Согласно проекту, стадион вместит 46 тысяч зрителей и будет расположен на крыше небоскреба. Во время матчей болельщики смогут наблюдать за игрой буквально среди облаков, а под ареной откроется панорамный вид на город.
Опубликованные кадры демонстрируют, как может выглядеть будущий спортивный объект, однако пока речь идет лишь о концептуальном проекте.
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