Концепт стадиона на крыше небоскреба - ВИДЕО

К чемпионату мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии планируют построить уникальный стадион, который расположится на высоте 350 метров.

Как передает Day.Az, в сети распространилось видео с концептом необычной арены.

Согласно проекту, стадион вместит 46 тысяч зрителей и будет расположен на крыше небоскреба. Во время матчей болельщики смогут наблюдать за игрой буквально среди облаков, а под ареной откроется панорамный вид на город.

Опубликованные кадры демонстрируют, как может выглядеть будущий спортивный объект, однако пока речь идет лишь о концептуальном проекте.