Сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку

Сборная Армении по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прибыла в Баку для участия в чемпионате мира U17.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации борьбы Армении.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в соревнованиях выступят 663 спортсмена. Также на турнире будут работать 272 тренера и 64 международных судьи.

Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.