https://news.day.az/sport/1850293.html Сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку Сборная Армении по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прибыла в Баку для участия в чемпионате мира U17. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации борьбы Армении. Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.
Сборная Армении по вольной борьбе прибыла в Баку
Сборная Армении по вольной борьбе среди юношей до 17 лет прибыла в Баку для участия в чемпионате мира U17.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации борьбы Армении.
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.
Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в соревнованиях выступят 663 спортсмена. Также на турнире будут работать 272 тренера и 64 международных судьи.
Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.
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