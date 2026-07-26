OpenAI планирует интегрировать ИИ в умные очки

OpenAI рассматривает возможность интеграции своих ИИ-технологий в умные очки сторонних производителей. Об этом заявил президент компании Грег Брокман во время встречи с журналистами в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNet.

По словам Брокмана, OpenAI рассчитывает не только выпускать собственные устройства, но и предоставить разработчикам инструменты для внедрения фирменных ИИ-сервисов в сторонние продукты. В перспективе компания намерена сформировать экосистему, охватывающую различные типы устройств.

Одним из ключевых элементов такой стратегии должен стать голосовой ассистент ChatGPT Live. Сейчас сервис уже способен вести естественный диалог с пользователем и интегрирован с инструментом Codex, который помогает писать программный код по запросам на естественном языке.

В дальнейшем OpenAI планирует значительно расширить возможности ассистента. По словам Брокмана, он сможет взаимодействовать со сторонними приложениями и выполнять больше задач без участия пользователя. Он также отметил, что возможности Codex по управлению компьютером будут постепенно расширяться, снижая необходимость традиционного взаимодействия с устройствами при помощи клавиатуры.

Для реализации подобных сценариев OpenAI готовит API, который позволит производителям электроники интегрировать модели компании в собственные устройства. Пока эти инструменты находятся на раннем этапе разработки, однако в перспективе OpenAI рассчитывает сделать их доступными для различных аппаратных платформ.

Отдельное внимание компания уделяет носимой электронике. Брокман отметил, что умные очки с камерами смогут передавать приложениям искусственного интеллекта информацию об окружающей обстановке, что позволит учитывать контекст и повысить качество работы цифровых помощников.