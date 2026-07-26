США, Япония и Филиппины начали совместные военные учения

Вооруженные силы США, Японии и Филиппин начали очередные совместные военно-морские учения в акватории Южно-Китайского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, маневры направлены на укрепление взаимодействия между вооруженными силами трех стран, повышение уровня морской безопасности и развитие возможностей для проведения совместных операций в регионе.

В учениях задействованы фрегат Antonio Luna, вертолеты и боевые самолеты Филиппин, японский патрульный самолет P-3 Orion, а также американские эсминец USS Dewey с управляемым ракетным вооружением и патрульный самолет P-8 Poseidon.

Программа включает дозаправку кораблей в море, совместное воздушное патрулирование, отработку связи и координации, а также выполнение различных тактических маневров. По словам представителей Вооруженных сил Филиппин, учения призваны укрепить сотрудничество стран-партнеров в сфере обеспечения морской безопасности.