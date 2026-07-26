СМИ сообщили о расширении конфликта вокруг Ирана

Конфликт вокруг Ирана продолжает расширяться, выходя за пределы Ближнего Востока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, несмотря на то что США впервые за почти две недели приостановили авиаудары, противостояние распространилось в направлении Красного и Каспийского морей.

По данным агентства, поддерживаемые Ираном хуситы нанесли ракетные удары и атаковали беспилотниками нефтяные объекты Саудовской Аравии на побережье Красного моря, включая инфраструктуру Aramco в районе Джизана. Кроме того, силы безопасности пытались перехватить ракеты вблизи порта Янбу. В ответ саудовская сторона нанесла авиаудары по позициям хуситов.

Тем временем Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно под иранским флагом в Каспийском море. По утверждению Тегерана, в результате инцидента погиб один моряк, а произошедшее свидетельствует о расширении географии конфликта.

В свою очередь США прекратили серию авиаударов, продолжавшуюся 13 ночей подряд. При этом Вашингтон сохранил морскую блокаду Ирана. По информации Reuters, такое решение связано с опасениями относительно сокращения запасов боеприпасов, уровня боеготовности, возможного влияния на энергетические рынки и риска дальнейшей эскалации конфликта.