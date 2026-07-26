В Турции автомобиль сорвался в овраг: 5 погибших - ВИДЕО

В турецкой провинции Анталья произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, еще двое получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в районе Манавгат на дороге Ташагыл - Деребюджак. Легковой автомобиль потерял управление, съехал с дороги и упал в овраг.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также подразделения жандармерии.

Прибывшие спасатели обнаружили, что пять находившихся в машине человек погибли на месте. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

Губернатор Антальи Хулуси Шахин сообщил, что всего в автомобиле находились семь человек. По его словам, среди пострадавших - беременная женщина. На месте аварии продолжают работать экстренные службы.