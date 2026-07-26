https://news.day.az/world/1850314.html

Колоритная улица Куала-Лумпура - ВИДЕО

В сети распространилось видео с улицы Джалан Алор - одной из самых колоритных достопримечательностей Куала-Лумпура и главной гастрономической артерии малайзийской столицы. С наступлением вечера она превращается в огромный ресторан под открытым небом, привлекая тысячи местных жителей и туристов.