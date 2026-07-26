В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ об армянском лоббизме в США.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Последний шаг Комитета Палаты представителей США по иностранным делам против Азербайджана ставит перед Вашингтоном вопрос: помогает ли Конгресс укреплению мира на Южном Кавказе или позволяет внутриполитическим лоббистским интересам вновь разжечь конфликт, который регион наконец пытается оставить в прошлом?

22 июля комитет принял поддержанную Армянским национальным комитетом Америки (ANCA) поправку с призывом к "немедленному и безоговорочному освобождению армянских заключенных, удерживаемых в Азербайджане". За нее проголосовали представители обеих партий - 44 конгрессмена выступили за и семь против. Инициативу активно продвигал конгрессмен-демократ Брэд Шерман при поддержке председателя комитета, республиканца Брайана Маста. Эта мера стала частью более широкой кампании ANCA и связанных с ним организаций, которые вывели вопрос армянских заключенных на одно из центральных мест в дискуссиях Конгресса.

В том, что диаспорская организация лоббирует свои интересы в Конгрессе, нет ничего необычного. Это привычная часть американской политической жизни. ANCA открыто ведет кампании на Капитолийском холме, организует встречи с законодателями, поддерживает кандидатов и мобилизует своих сторонников в период выборов. Его влияние основано не только на лоббизме, но и на способности объединять политически активных избирателей, формировать нужную повестку в Конгрессе и поддерживать политиков, продвигающих его интересы. Недавно ANCA выступил за переизбрание конгрессмена Майка Лоулера, особо отметив его позицию по вопросам Армении и Азербайджана. Одновременно организация готовит масштабную предвыборную мобилизацию на Капитолийском холме.

Однако лоббирование определенных интересов и превращение приоритетов лоббистов в основу внешней политики - разные вещи.

Сегодня главным вопросом уже не является обычный обмен военнопленными. Этот этап конфликта в давно завершен. Нерешенной остается судьба граждан Армении, задержанных и привлеченных к ответственности в Азербайджане. Их в Баку обвинили в тяжких преступлениях, совершенных во время многолетнего конфликта. Их дела рассматривались на основании доказательств и с соблюдением надлежащих правовых процедур. Правозащитные организации вправе внимательно следить за ходом этих процессов. Однако сам факт возбуждения уголовного дела не дает законодательному органу другого государства автоматического права на политическое вмешательство.

Каждое суверенное государство имеет право расследовать предполагаемые преступления, совершенные на его территории, и привлекать виновных к ответственности. Если Вашингтон считает, что конкретный судебный процесс "нарушает международные стандарты", он должен представить доказательства и обосновать свою позицию. Эти стандарты также должны применяться последовательно ко всем.

Именно здесь дискуссия становится неудобной.

На протяжении десятилетий азербайджанцы, убитые, изгнанные и лишившиеся своих домов во время конфликта вокруг Карабаха, получали в Вашингтоне гораздо меньше внимания, чем армянская версия событий. Массовое перемещение сотен тысяч азербайджанцев и обвинения в серьезных нарушениях во время конфликта редко получали такую же политическую огласку в Конгрессе. Разрушения и страдания, пережитые азербайджанскими общинами, нельзя считать всего лишь примечаниями к истории. Они были частью того же конфликта, который привел к переселению армян из Карабаха.

Последовательная политика в области прав человека не может быть избирательной. Если права лиц, задержанных в Баку, заслуживают внимания, необходимо помнить и о жертвах преступлений, в совершении которых Азербайджан обвиняет этих людей. Правосудие не может начинаться лишь тогда, когда обвиняемый представляет политически влиятельную группу.

Трудно не обратить внимания и на время, выбранное для вмешательства Конгресса. Армения и Азербайджан сейчас пытаются перейти от десятилетий противостояния к заключению официального мирного соглашения. Стороны добились прогресса, хотя серьезные разногласия сохраняются, в том числе по вопросу конституционных положений Армении и окончательного правового оформления мирного процесса.

В таких условиях превращение вопроса заключенных в главный инструмент политического давления рискует создать еще одно препятствие на пути к нормализации. Защищать права человека можно, не подрывая дипломатический процесс. Можно также критиковать судебную систему Азербайджана, признавая при этом, что уголовное разбирательство коренным образом отличается от обмена военнопленными.

Армянская диаспора имеет полное право отстаивать свои интересы. Однако тот же принцип должен распространяться на азербайджанцев и все другие общины, пострадавшие в результате конфликта. Конгрессу следует определить, формируется ли его политика на основе объективной оценки ситуации в регионе или под влиянием самой эффективной лоббистской структуры в зале.

Администрация Трампа придерживается другого подхода, уделяя больше внимания прямой дипломатии и развитию региональных связей. Это дает Вашингтону возможность оставить в прошлом прежние политические подходы к конфликту. Соединенные Штаты заинтересованы в стабильном Южном Кавказе, а не в сохранении постоянного политического противостояния вокруг последствий войны, уже разрушившей жизнь нескольких поколений.

Если Армения и Азербайджан действительно стремятся к миру, их разногласия должны разрешаться путем переговоров, на основе международного права и, при необходимости, в судах. Если Соединенные Штаты хотят быть посредником, заслуживающим доверия, им следует содействовать этому процессу, а не позволять лоббистской деятельности в Конгрессе превращаться в очередную площадку для продолжения конфликта.

Настоящая проверка для американской дипломатии заключается не в ее способности занять чью-либо сторону в давнем конфликте, а в том, сможет ли она помочь обеим сторонам окончательно оставить его в прошлом.