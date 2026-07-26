Microsoft усилит защиту активации Windows

Microsoft планирует усилить защиту корпоративного механизма активации Windows, связав серверы Key Management Service (KMS) с аппаратными модулями Trusted Platform Module (TPM). Новая технология должна затруднить использование программных имитаций KMS для нелегальной активации операционной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TechSpot.

KMS используется организациями для централизованной активации большого количества компьютеров с корпоративными лицензиями Windows. Однако тот же механизм на протяжении многих лет применяется в пиратских инструментах, которые имитируют работу легитимных KMS-серверов и позволяют активировать Windows бесплатно.

Microsoft намерена внедрить для KMS механизм TPM-based attestation, с помощью которого сервер сможет криптографически подтвердить свою принадлежность к доверенной аппаратной конфигурации. На первом этапе система идентифицирует KMS-хост с использованием TPM, после чего проверяет целостность его конфигурации и отсутствие признаков компрометации.

Только после успешного прохождения проверки сервер сможет выполнять массовую активацию устройств Windows внутри организации. Таким образом, Microsoft рассчитывает связать право на работу KMS не только с программной конфигурацией, но и с конкретной доверенной аппаратной средой.

Новая система станет обязательной для следующего выпуска Windows Server. Уже с августа Microsoft начнет уведомлять организации, использующие Windows Server 2025, о предстоящих изменениях. Компаниям потребуется заранее проверить корпоративную инфраструктуру KMS и подготовить ее к переходу на новый механизм проверки.

Изменения затронут не только легитимных пользователей. Разработчики пиратского программного обеспечения регулярно создают инструменты, имитирующие корпоративную активацию Windows и других продуктов Microsoft. В некоторых случаях такие решения предполагают периодическое обращение к поддельным KMS-серверам для сохранения статуса активации.

TPM-based attestation может существенно усложнить подобные схемы, поскольку одной программной имитации KMS будет недостаточно для прохождения аппаратной проверки. В то же время эффективность защиты будет зависеть от способности Microsoft закрывать новые методы обхода.