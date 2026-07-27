Стало известно, почему США приостановили удары по Ирану

США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран на переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, диалог сторон был конструктивным. Как рассказал один из иранских чиновников, переговоры по открытию Ормузского пролива движутся в позитивном направлении.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.