https://news.day.az/sport/1850367.html "Шамахы" разгромил катарский "Аль-Харитият" Футбольный клуб "Шамахы" провел товарищескую встречу в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда встретилась в Габале с катарским клубом "Аль-Харитият" и одержала уверенную победу со счетом 3:0. Голы, принесшие победу "Шамахы", забили Угур Джахангиров, Эмин Рустамов и Эдгар Адилханов.
"Шамахы" разгромил катарский "Аль-Харитият"
Футбольный клуб "Шамахы" провел товарищескую встречу в рамках летних учебно-тренировочных сборов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда встретилась в Габале с катарским клубом "Аль-Харитият" и одержала уверенную победу со счетом 3:0.
Голы, принесшие победу "Шамахы", забили Угур Джахангиров, Эмин Рустамов и Эдгар Адилханов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре