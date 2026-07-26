https://news.day.az/sport/1850367.html

"Шамахы" разгромил катарский "Аль-Харитият"

Футбольный клуб "Шамахы" провел товарищескую встречу в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда встретилась в Габале с катарским клубом "Аль-Харитият" и одержала уверенную победу со счетом 3:0. Голы, принесшие победу "Шамахы", забили Угур Джахангиров, Эмин Рустамов и Эдгар Адилханов.