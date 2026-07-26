Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире - ФОТО

Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по триатлону в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Согласно информации, Али Рзазаде завоевал золотую медаль, а Рияд Аббасзаде удостоился бронзовой награды.

Отметим, что Международный Минский триатлон 2026 прошел 25-26 июля. В нем приняли участие более 3 тысяч участников из 13 стран.