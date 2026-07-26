https://news.day.az/sport/1850377.html Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире - ФОТО Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по триатлону в столице Беларуси Минске. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта. Согласно информации, Али Рзазаде завоевал золотую медаль, а Рияд Аббасзаде удостоился бронзовой награды.

Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире - ФОТО

Спорт, 26 июля 2026 23:34 (UTC +04:00) 845
Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире

Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по триатлону в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Согласно информации, Али Рзазаде завоевал золотую медаль, а Рияд Аббасзаде удостоился бронзовой награды.

Отметим, что Международный Минский триатлон 2026 прошел 25-26 июля. В нем приняли участие более 3 тысяч участников из 13 стран.

  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
  • Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире
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На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 663
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SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 643
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