https://news.day.az/sport/1850377.html Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире - ФОТО Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по триатлону в столице Беларуси Минске. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта. Согласно информации, Али Рзазаде завоевал золотую медаль, а Рияд Аббасзаде удостоился бронзовой награды.
Азербайджанские триатлонисты завоевали две медали на международном турнире - ФОТО
Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на международных соревнованиях по триатлону в столице Беларуси Минске.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Согласно информации, Али Рзазаде завоевал золотую медаль, а Рияд Аббасзаде удостоился бронзовой награды.
Отметим, что Международный Минский триатлон 2026 прошел 25-26 июля. В нем приняли участие более 3 тысяч участников из 13 стран.
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