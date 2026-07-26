https://news.day.az/world/1850361.html Назван ущерб, нанесенный Ираном США За две недели боевых действий Иран нанес вооруженным силам США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Как передает Day.Az, эти цифры приводит агентство Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса стражей исламской революции Хосейна Мохеби.

Назван ущерб, нанесенный Ираном США

В мире, 26 июля 2026 20:20 (UTC +04:00) 952
Назван ущерб, нанесенный Ираном США

За две недели боевых действий Иран нанес вооруженным силам США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, эти цифры приводит агентство Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса стражей исламской революции Хосейна Мохеби.

Согласно статистическим данным, в период с 7 по 31 июля ВС Ирана атаковали десятки командных центров, систем обороны, радаров раннего предупреждения, центров связи, складов боеприпасов и топлива, логистической инфраструктуры, ангаров для самолетов, истребителей, беспилотников и вспомогательного оборудования на американских базах в регионе.

На основании этого списка и приблизительной стоимости заявленного оборудования и инфраструктуры, опубликованных в бюджете Министерства войны США и других документах, ущерб может достигать 20 миллиардов долларов. Большую долю в финансовых потерях США составляют зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые считаются важнейшими компонентами системы противовоздушной обороны американской армии.

Отмечается, что данная цифра является приблизительной и дает общее представление о возможных экономических и военных потерях ВС США.

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