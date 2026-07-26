Азербайджанская каноистка завоевала серебро ЧЕ - ФОТО

Азербайджанская представительница Татьяна Смиловенко показала успешный результат на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет в венгерском городе Сегед.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, член национальной сборной вошла в число призеров на одиночном каноэ на дистанции 500 метров. Она пересекла финишную линию второй в решающем раунде - финале А и стала обладательницей серебряной медали.

Напомним, что это вторая медаль, завоеванная Т. Смиловенко на континентальном первенстве в составе сборной Азербайджана. В прошлом году она заняла 3-е место на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет в румынском Питешти.