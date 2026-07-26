Израиль нанес авиаудар по высокопоставленным офицерам ХАМАС

В результате авиаудара израильской армии по автомобилю в центральной части сектора Газа погибли два высокопоставленных офицера ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили палестинские источники и израильская армия. Сообщается, что в результате удара погибли руководитель службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Дейр-эль-Балах полковник Ваиль Муса аль-Ладави и майор Рамез Абу Зарайк.

Израильская армия подтвердила, что удар был нанесен по члену ХАМАС, однако не привела дополнительных подробностей операции. Палестинская сторона заявила, что ликвидированные лица работали в структурах безопасности.

По имеющимся данным, в последние месяцы Израиль продолжает наносить аналогичные удары по представителям службы безопасности и полиции ХАМАС.