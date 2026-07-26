Число случаев Эболы в Конго превысило 3 тысячи

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 3 тысячи на фоне продолжающейся вспышки заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДР Конго.

По последним данным, в стране зарегистрировано 3 075 случаев заражения. Жертвами вируса стали 1 354 человека, еще 766 пациентов продолжают проходить лечение в больницах и изоляционных центрах. Почти 90% всех случаев приходится на провинцию Итури.

Ситуацию осложнила забастовка врачей, медсестер и других сотрудников Центра лечения Эболы в городе Буниа. Медики заявили, что не получают положенные надбавки к заработной плате уже два месяца. Из-за этого лечение пациентов и меры по сдерживанию распространения вируса оказались под угрозой.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибуджио, против которого пока не существует одобренной вакцины или специфического лечения. Дополнительными препятствиями в борьбе с эпидемией остаются вооруженные конфликты, недоверие населения к медикам и нехватка финансирования.