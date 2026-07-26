Редкий микрокар 1953 года - ВИДЕО

В сети распространилось видео необычного микрокара Messerschmitt Kabinenroller, созданного немецким конструктором Фрицем Фендом в 1953 году.

Как передает Day.Az, компактный трехколесный автомобиль с посадкой пассажиров друг за другом больше напоминает кабину самолета, чем привычную машину.

Модель получила обтекаемый кузов, прозрачный купол вместо традиционных дверей и максимально облегченную конструкцию, что придает ей уникальный внешний вид.

Представляем вашему вниманию это видео: