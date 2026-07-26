Apple готовит водоустойчивый планшет

Apple может представить новый iPad mini осенью 2026 года, который станет первым планшетом компании с официальной защитой от воды и получит ряд аппаратных обновлений, включая OLED-дисплей и более производительный процессор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MacRumors.

Apple уже несколько лет работает над технологией, которая позволит повысить устойчивость iPad к воздействию влаги. В связи с этим новый iPad mini получит переработанную акустическую систему без традиционных отверстий для динамиков.

В основе решения лежит технология, при которой звук передается через вибрацию плоских элементов корпуса. Такой подход позволяет отказаться от привычных решеток динамика, которые являются одним из потенциальных путей проникновения воды и пыли внутрь устройства.

Это отличается от подхода, применяемого в iPhone, где для защиты от влаги используются герметизирующие прокладки и специальные клеевые материалы. Пока неизвестно, какой класс защиты получит будущий планшет. Современные смартфоны Apple соответствуют стандарту IP68.

Интерес Apple к подобной технологии прослеживается уже давно. Еще в 2014 году компания зарегистрировала патент на панельную акустическую систему, в которой звук воспроизводится за счет вибрации поверхности корпуса.

Согласно многочисленным утечкам, Samsung Display уже начала массовое производство OLED-панелей для нового iPad mini, что косвенно указывает на подготовку устройства к выпуску. Планшету также приписывают более мощный чип - Apple A19 Pro или еще не представленный A20 Pro.