https://news.day.az/unusual/1850340.html Ученые раскрыли необычную особенность мха Британский ученый Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что мох производит электрические сигналы трех разных типов, которые распространяются по всей подушке растения - подобно тому, как импульсы распространяются по нейронной сети.

Ученые раскрыли необычную особенность мха

Это интересно, 26 июля 2026 17:32 (UTC +04:00) 1 157
Ученые раскрыли необычную особенность мха

Британский ученый Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что мох производит электрические сигналы трех разных типов, которые распространяются по всей подушке растения - подобно тому, как импульсы распространяются по нейронной сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Объектом исследования стал обыкновенный мох брахитециум (Brachythecium rutabulum), широко распространенный в умеренном климате. Адамацки вживил в живую подушку мха массив электродов и в течение нескольких суток непрерывно регистрировал электрическую активность.

Анализ записей выявил три принципиально различных типа сигналов. Первый - быстрые остроконечные спайки длительностью в секунды, по форме напоминающие потенциалы действия нейронов. Второй - медленные ритмические колебания с периодом в десятки минут, похожие на мозговые ритмы в состоянии покоя. Третий - сверхмедленные волны деполяризации, распространяющиеся по всему массиву мха за несколько часов.

Сигналы не оставались локальными. Они передавались между разными участками подушки мха - иногда на расстояние в несколько сантиметров, - создавая паттерны согласованной активности. Это означает, что мох функционирует как распределенная возбудимая система, а не как набор независимых клеток.

Механизм передачи пока не установлен - предположительно, роль играют потоки ионов через плазмодесмы и межклеточное пространство. Адамацки предполагает, что полученные данные могут быть использованы при разработке биокомпьютеров на основе живых тканей растений: в отличие от кремниевых схем, такие системы способны к самовосстановлению и параллельной обработке сигналов.

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