Жителей Баку предупредили в связи с сильным ветром

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 27 и 28 июля на территории Азербайджана прогнозируется сильный ветер. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению и вновь напомнило о соответствующих правилах безопасности.

Как сообщили Day.Az в министерстве, с учетом того, что в летний период люди отправляются отдыхать на пляжи, выходить в море в ветреную погоду крайне опасно. Владельцам маломерных судов также следует учитывать, что при таких погодных условиях выход в море запрещен.

Кроме того, учитывая сложности, которые создаёт сильный ветер при тушении пожаров, особенно в нынешние жаркие и засушливые дни необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

При сильном ветре также рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под линиями электропередачи и высокими деревьями.

Помните: пренебрежение правилами создает угрозу для жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!