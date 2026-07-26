США и Франция обменялись обвинениями после голосования в ООН

Между США и Францией произошла перепалка после голосования в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу продления полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Как передает Day.Az, Генассамблея ООН одобрила продление его мандата еще на четыре года. Решение поддержали 144 государства, 10 проголосовали против, еще 13 воздержались. Против выступили, в частности, США, Россия и Израиль.

После голосования представительство Франции при ООН в Женеве раскритиковало позицию Вашингтона.

"США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят рядом с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией", - говорится в публикации французской стороны.

В Париже также заявили, что Соединенные Штаты оказались в изоляции и мир больше к ним не прислушивается.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц резко ответил на обвинения.

Он назвал голосование Франции "позорным" и заявил, что Париж поддержал человека, который поучает свободные и суверенные государства, включая США, Великобританию и Израиль, одновременно сближаясь с жесткими режимами.

Вашингтон ранее требовал отложить голосование, назвав процедуру поспешной и недостаточно прозрачной. Американская сторона также предупредила, что может пересмотреть свое участие в работе структур ООН и их финансирование.