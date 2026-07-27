Огненный апокалипсис во Франции - эвакуированы 220 тыс. человек

Во Франции из-за рекордных лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, масштаб бедствия стал беспрецедентным.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что этим летом страна столкнулась с самым большим числом природных пожаров со времен Второй мировой войны, в пострадавших регионах продолжается борьба с огнем.