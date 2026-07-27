https://news.day.az/world/1850383.html Огненный апокалипсис во Франции - эвакуированы 220 тыс. человек Во Франции из-за рекордных лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, масштаб бедствия стал беспрецедентным.
Огненный апокалипсис во Франции - эвакуированы 220 тыс. человек
Во Франции из-за рекордных лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, масштаб бедствия стал беспрецедентным.
Президент Эмманюэль Макрон заявил, что этим летом страна столкнулась с самым большим числом природных пожаров со времен Второй мировой войны, в пострадавших регионах продолжается борьба с огнем.
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