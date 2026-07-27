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NASA показало новые кадры Марса - ВИДЕО

NASA опубликовало таймлапс, снятый зондом Psyche во время пролёта мимо Марса. Как передает Day.Az, аппарат прошёл на расстоянии около 4609 км от поверхности Красной планеты. Во время манёвра камеры зонда сняли Марс с редкого ракурса - на видео видны серп планеты, кратеры, южная полярная шапка и крупный кратер Гюйгенса.