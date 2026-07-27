https://news.day.az/world/1850419.html Знаменитый заповедник White Sands - ВИДЕО В сети распространилось видео из государственного заповедника "Белые пески" (White Sands) - национального парка США, расположенного в северной части пустыни Чиуауа. На кадрах показаны уникальные белоснежные дюны, которые постоянно меняют форму под воздействием ветра и постепенно перемещаются по территории заповедника.
Знаменитый заповедник White Sands - ВИДЕО
В сети распространилось видео из государственного заповедника "Белые пески" (White Sands) - национального парка США, расположенного в северной части пустыни Чиуауа.
На кадрах показаны уникальные белоснежные дюны, которые постоянно меняют форму под воздействием ветра и постепенно перемещаются по территории заповедника.
Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
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