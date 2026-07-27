https://news.day.az/world/1850387.html В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы Европейский союз будет развален, а Соединенные Штаты в военном смысле оставят себе Скандинавию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, c таким прогнозом выступил норвежский журналист Пол Стейган в своем политическом блоге.

В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы

В мире, 27 июля 2026 07:46 (UTC +04:00) 718
В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы

Европейский союз будет развален, а Соединенные Штаты в военном смысле оставят себе Скандинавию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, c таким прогнозом выступил норвежский журналист Пол Стейган в своем политическом блоге.

По его словам, скандинавские острова сейчас итак находятся под полным военным контролем Вашингтона, при этом за последние годы северный регион стал милитаризованным плацдармом для американской экспансии. Обозреватель подчеркивает, что до вступления Финляндии и Швеции в НАТО в регионе числилось всего нескольких американских объектов, однако теперь их количество увеличилось примерно до 47. Сюда же и относятся базы, расположенные в Гренландии.

В итоге это привело к тому, что когда-то нейтральные или мало милитаризованные зоны Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии менее чем за четыре года оказались полностью переформатированы под военные нужды американцев, считает Стейган. Он уверяет, что Вашингтон сможет сохранить рычаги управления Скандинавией при любой развязке, будь то распад НАТО или переброска американских сил на азиатское направление.

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