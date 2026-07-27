https://news.day.az/sport/1850391.html Арда Гюлер может покинуть "Реал" Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер может покинуть стан "сливочных". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с таким утверждением выступил испанский журналист Иньяки Ангуло.
Арда Гюлер может покинуть "Реал"
Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер может покинуть стан "сливочных".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с таким утверждением выступил испанский журналист Иньяки Ангуло.
По его мнению, после подписания "королевским клубом" 19-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде, Арда Гюлер и Эндрик могут покинуть команду.
Напомним, что Арда Гюлер перешел в "Реал" летом 2023 года, срок его контракта истекает в июне 2029 года. При этом есть сообщения, что руководство клуба работает над продлением его контракта до 2031 года с повышением зарплаты.
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