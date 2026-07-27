Азербайджан направил на восстановление Карабаха свыше миллиарда манатов с начала года

На восстановление освобожденных территорий Азербайджана с начала года направлено более 1 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, в январе-июне 2026 года на основании кассовых заявок, представленных заказчиками по соответствующим проектам, на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий было использовано 1 млрд 64,1 млн манатов, что составляет 30,4% от предусмотренного на текущий год объема финансирования.

Основная часть средств - 974,1 млн манатов - была направлена на реализацию инфраструктурных проектов. В частности, 489,3 млн манатов выделено на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 371,1 млн манатов - на строительство новых жилых комплексов, 67,6 млн манатов - на создание туристической инфраструктуры.

Кроме того, 15,9 млн манатов направлено на проектирование и строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне, 15,3 млн манатов - на обеспечение населенных пунктов электроснабжением, 7,6 млн манатов - на разработку проектно-сметной документации и строительство магистральных водопроводов, канализационных и ливневых коллекторов, а 7,3 млн манатов - на создание инфраструктуры промышленных парков.

Еще 29,8 млн манатов было выделено на реализацию социальных проектов в сфере здравоохранения и культуры, 45,3 млн манатов - на разминирование освобожденных территорий, а 14,9 млн манатов - на строительство и ремонт объектов оборонного и правоохранительного назначения.

В Министерстве финансов также сообщили, что общий объем расходов государственного бюджета Азербайджана в январе-июне 2026 года по экономической классификации составил: на оплату труда - 5 млрд 608,5 млн манатов, на приобретение нефинансовых активов - 3 млрд 983,1 млн манатов, на закупку товаров, работ и услуг - 2 млрд 324,6 млн манатов, на социальные выплаты - 1 млрд 643,2 млн манатов, на гранты и другие выплаты - 1 млрд 599,7 млн манатов, на выполнение обязательств - 494,2 млн манатов, на субсидии - 483,2 млн манатов, на выплату процентов - 467,4 млн манатов, на операции с финансовыми активами - 139,3 млн манатов, а на обязательное государственное личное страхование - 32,3 млн манатов.

Кроме того, в рамках государственных капитальных вложений за первые шесть месяцев текущего года было освоено 810,2 млн манатов, что соответствует 30% от годового объема средств, предусмотренных на эти цели.