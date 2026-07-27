Два автобусных маршрута Баку перешли к новым перевозчикам

В Баку временно изменены перевозчики, обслуживающие пригородные автобусные маршруты №161 и №162.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Такое решение принято после того, как компания Azland Plaza LLC прекратила эксплуатацию маршрута №161, связывающего поселки Говсан и Сураханы, а также маршрута №162, соединяющего жилой комплекс Рамана с Транспортно-пересадочным центром "Кероглу".

Для обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок и сохранения транспортного обслуживания населения с 27 июля обслуживание маршрута №161 временно передано компании "Чинар Транс" (Çinar Trans LLC), а маршрута №162 - компании "Халиг Фаигоглу" (Xaliq Faiqoğlu LLC).

Отмечается, что в ближайшие дни оба маршрута будут выставлены на конкурс для определения постоянных перевозчиков.