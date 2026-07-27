Иран пригрозил жестким ответом на возможные атаки

Иран предупредил о более жестком ответе на возможные атаки противника.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении армии Ирана.

В сообщении отмечается, что вооруженные силы страны не допустят угроз территориальной целостности и независимости Ирана и готовы ответить на любые действия со стороны противников более решительными мерами.

Армия Ирана подчеркнула, что вместе с другими военными структурами страны находится в состоянии постоянной готовности к возможным угрозам и различным сценариям развития событий.

В заявлении также говорится, что иранские вооруженные силы способны противостоять противнику в любой точке страны и готовы оперативно реагировать на любые возможные атаки.

Напомним, новый виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день американские силы нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это было ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. Позже президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Тегераном. В ответ Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.