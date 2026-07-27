В Азербайджане воздух прогреется до 41 градуса - ПРОГНОЗ

Завтра в отдельных районах Азербайджана температура воздуха достигнет 41 градуса.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 29-33 градуса. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах местами ожидается туман, западный ветер в некоторых местах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, местами повысится до 40-41 градуса. В горных районах ночью ожидается 15-20 градусов, днем - 25-30 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az