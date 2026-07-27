Иран пообещал ответить на атаку Украины

Иранская сторона непременно даст ответ на атаку Украины на иранское торговое судно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

"Эта атака со стороны Украины является незаконной, необоснованной и противоречит Уставу ООН. Это опасная авантюра", - отметил он.

Багаи подчеркнул, что Иран с самого начала не вмешивался в конфликт между Украиной и Россией. За последние четыре года Украина обвиняла различные страны во вмешательстве. Вместо этого украинскому правительству следовало бы решать внутренние проблемы страны и спасать ее от войны на востоке Европы. Действия Украины могут оказать негативное влияние и на другие регионы мира.

Бегаи также отметил, что иранской стороне известно о том, что прикаспийские государства обеспокоены и недовольны этой атакой. Украина непременно понесёт ответственность за свои действия.

Напомним, что 25 июля МИД Ирана сообщил об атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море в утренние часы. В результате атаки судно получило повреждения, один моряк погиб, еще один получил ранения. Иранская сторона осудила эту атаку.

Добавим, что в распространенном заявлении МИД Туркменистана говорится, что 25 июля в международных СМИ была опубликована информация о нападении на морское судно в акватории Каспийского моря. В связи с этим Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий. Туркменистан, как прикаспийское государство, обладающее признанным ООН постоянным нейтралитетом, подчеркивает, что Каспий является морем мира, взаимопонимания и добрососедства.